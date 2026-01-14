Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein lebendiges Fest

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 17vom 14.01.2026
Folge 17: Ein lebendiges Fest

13 Min.Folge vom 14.01.2026

An einem hohen Feiertag in Mexiko, dem „Tag der Toten“ sollen die Mädchen ein Konzert geben. Deswegen hat Kate für ihre Freundinnen Chili con Carne gekocht. Leider ist das Gericht etwas zu scharf geraten. In Mexiko angekommen, müssen sie feststellen, dass ihnen Zombies begegnen. Auch ihre Freunde und X sind zu Zombies geworden. Als die Lage immer brenzliger wird, hat Kate die rettende Idee.

