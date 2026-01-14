K3
Folge 17: Ein lebendiges Fest
13 Min.Folge vom 14.01.2026
An einem hohen Feiertag in Mexiko, dem „Tag der Toten“ sollen die Mädchen ein Konzert geben. Deswegen hat Kate für ihre Freundinnen Chili con Carne gekocht. Leider ist das Gericht etwas zu scharf geraten. In Mexiko angekommen, müssen sie feststellen, dass ihnen Zombies begegnen. Auch ihre Freunde und X sind zu Zombies geworden. Als die Lage immer brenzliger wird, hat Kate die rettende Idee.
Genre:Kinder, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0