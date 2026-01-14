K3
Folge 5: Die perfekte Welle
12 Min.Folge vom 14.01.2026
Bei der Surf-Weltmeisterschaft sollen die Mädchen ein Konzert geben. Doch der Wettbewerb wird unterbrochen, weil ein Riesen-Krake auftaucht, der die Surfer mit Tinte bespritzt. Der alte Varuamana erzählt die Legende der Großen Geister, die die Surfer bestrafen wollen. Doch Kate glaubt nicht an diese Geschichte. Ein Arzt analysiert die Tinte des Kraken und stellt fest, dass es sich um Ameisensäure handelt. Das bedeutet, dass der Krake nicht echt ist. Doch wer ist daran interessiert, den Wettbewerb nicht stattfinden zu lassen?
Genre:Kinder, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0