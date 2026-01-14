K3
Folge 13: Kim, der tolle Typ
12 Min.Folge vom 14.01.2026
John Peter hat etwas erfunden. Ein Handy, mit dem man sich teleportieren kann. Aber ein Effekt war nicht beabsichtigt. Dass Stimmen umgewandelt werden. Das hat zur Folge, dass Kim mit der Stimme von X spricht und umgekehrt. Die aufdringliche Reporterin Mrs. Archer stiehlt das Handy. Und nun muss ein Weg gefunden werden, das Handy zurückzubekommen und die Reporterin loszuwerden.
Genre:Kinder, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0