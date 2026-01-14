Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 13vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026

John Peter hat etwas erfunden. Ein Handy, mit dem man sich teleportieren kann. Aber ein Effekt war nicht beabsichtigt. Dass Stimmen umgewandelt werden. Das hat zur Folge, dass Kim mit der Stimme von X spricht und umgekehrt. Die aufdringliche Reporterin Mrs. Archer stiehlt das Handy. Und nun muss ein Weg gefunden werden, das Handy zurückzubekommen und die Reporterin loszuwerden.

