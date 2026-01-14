Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K3

Der Superfan

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 4vom 14.01.2026
Der Superfan

Der SuperfanJetzt kostenlos streamen

K3

Folge 4: Der Superfan

12 Min.Folge vom 14.01.2026

K3 soll beim Elch-Festival auftreten. Doch unterwegs hat die Band mal wieder eine Reifenpanne. Sie landen in einem Hotel, das von Katie geführt wird. Sie ist ein großer Fan von K3. Als Kim und Kate am nächsten Tag aufwachen, ist Kylie verschwunden. Sie ruft die Band an und sagt, dass sie nicht mehr mitmachen will. An ihrer Stelle soll Katie auftreten. Und die ist sofort dazu bereit. Leider müssen die Mädchen feststellen, dass Kylie entführt wurde.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K3
Studio 100 International
K3

K3

Alle 1 Staffeln und Folgen