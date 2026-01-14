K3
Folge 15: Die Entführung
12 Min.Folge vom 14.01.2026
Franck Einstine ist größenwahnsinnig geworden. Er nimmt die K3-Mädchen als Geiseln, um zu erreichen, dass in wenigen Minuten ein 161-stöckiges Haus errichtet wird, das seinen Namen trägt. Wie er dazu gekommen ist, stellt sich erst später heraus. Alice, die neue Agentin von Mixed Tapes hat ihre Finger im Spiel.
K3
Genre:Kinder, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0