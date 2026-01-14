Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 9vom 14.01.2026
Folge 9: K3 oder K4

12 Min.Folge vom 14.01.2026

Kesha hat bei einem Wettbewerb eine Begegnung mit K3 gewonnen. Das reicht ihr aber noch nicht. Sie möchte mit ihnen auftreten. Sie kleidet sich wie die Mädchen von K3 und trägt auch alle Frisuren in einer. Captain Sloop hat sich mit seinen Jungs in das Hotel der Mädchen geschlichen, um sie zu entführen. Als ihnen das misslingt, will er ersatzweise Kesha haben. Durch den Kampf mit den 3 Geister-Piraten-Männern besinnt sich Kesha darauf, dass sie eigentlich Karate-Meisterin ist und in Wahrheit Josie heißt.

Studio 100 Kids
