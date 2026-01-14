K3
Folge 9: K3 oder K4
12 Min.Folge vom 14.01.2026
Kesha hat bei einem Wettbewerb eine Begegnung mit K3 gewonnen. Das reicht ihr aber noch nicht. Sie möchte mit ihnen auftreten. Sie kleidet sich wie die Mädchen von K3 und trägt auch alle Frisuren in einer. Captain Sloop hat sich mit seinen Jungs in das Hotel der Mädchen geschlichen, um sie zu entführen. Als ihnen das misslingt, will er ersatzweise Kesha haben. Durch den Kampf mit den 3 Geister-Piraten-Männern besinnt sich Kesha darauf, dass sie eigentlich Karate-Meisterin ist und in Wahrheit Josie heißt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K3
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0