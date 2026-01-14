Das flauschige SchneemonsterJetzt kostenlos streamen
K3
Folge 18: Das flauschige Schneemonster
12 Min.Folge vom 14.01.2026
Die Mädchen müssen ins Himalaya Gebirge. Unterwegs streikt mal wieder K4. Sie treffen einen Yeti, der von der bösen Melissa verfolgt wird. Sie will ihn verkaufen. Um ihn zu retten, hecken die K3‘s einen raffinierten Plan aus.
Genre:Kinder, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0