K3

Das flauschige Schneemonster

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 18vom 14.01.2026
Folge 18: Das flauschige Schneemonster

12 Min.Folge vom 14.01.2026

Die Mädchen müssen ins Himalaya Gebirge. Unterwegs streikt mal wieder K4. Sie treffen einen Yeti, der von der bösen Melissa verfolgt wird. Sie will ihn verkaufen. Um ihn zu retten, hecken die K3‘s einen raffinierten Plan aus.

