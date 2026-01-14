K3
Folge 7: Drei Sterne im Weltall
12 Min.Folge vom 14.01.2026
Das nächste Konzert von K3 soll in Internationalen Raumstation stattfinden. Obwohl Kylie an einer Stelle immer falsch singt, freuen sich die Mädchen auf den Auftritt. Doch der Ablauf wird von einem außerirdischen Kaugummi gestört, der alle Lebewesen in Statuen verwandeln will. Dagegen wissen die Mädchen sich zu wehren.
K3
Genre:Kinder, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0