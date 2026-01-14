Zum Inhalt springenBarrierefrei
K3

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 23vom 14.01.2026
Folge 23: Gespenstische Rettung

12 Min.Folge vom 14.01.2026

K3 und Melissa erhalten von Captain Sloop einen Hilferuf. Er wird im Kerker seines Schlosses gefangen gehalten. Als die Mädchen dort ankommen, treffen sie Mellissa, die K3 eine Falle gestellt hat. Sie schafft es, die Seeleute und K3 in den Kerker zu sperren. Nun will sie vom Captain erfahren, wo er seinen Schatz versteckt hat. Doch die Mädchen haben inzwischen Melissa eine Falle gestellt.

