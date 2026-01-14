K3
Folge 25: K3-Babysitter
12 Min.Folge vom 14.01.2026
Die Mädchen fahren für ein Konzert nach Bayern. Währenddessen sollen sie auf den Neffen von Maxine aufpassen, der ihnen als Engel beschrieben wird. Er fährt leidenschaftlich gern Skateboard und ist darin ein wahrer Künstler. Doch ansonsten macht er nur Stress. Dauernd müssen die Mädchen ihn wieder „einfangen“.
K3
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0