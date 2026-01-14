Herz-Schmerz-KreuzfahrtJetzt kostenlos streamen
K3
Folge 33: Herz-Schmerz-Kreuzfahrt
12 Min.Folge vom 14.01.2026
J. Pierre Piquet ist unsterblich in Carlita verliebt. Um ihr näher zu kommen, organisiert er eine Show einer Single-Kreuzfahrt. Doch was er auch versucht, Carlita erhört ihn nicht. Darum bittet er X um Hilfe. Denn der ehemalige Agent ist ein Frauenkenner. Auch Dwayne und Dee Dee sind an Bord. Dee Dee versucht Kate eine Liebeserklärung zu machen, die ihm aber nicht gelingt. Um es unauffälliger zu gestalten, bittet er Dwayne sich mit Kim zu verabreden. Wenn einem von ihnen ein Date gelingt, gewinnt er das Skateboard des anderen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K3
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0