Herz-Schmerz-Kreuzfahrt

Studio 100 International Staffel 1 Folge 33 vom 14.01.2026
Folge 33: Herz-Schmerz-Kreuzfahrt

12 Min. Folge vom 14.01.2026

J. Pierre Piquet ist unsterblich in Carlita verliebt. Um ihr näher zu kommen, organisiert er eine Show einer Single-Kreuzfahrt. Doch was er auch versucht, Carlita erhört ihn nicht. Darum bittet er X um Hilfe. Denn der ehemalige Agent ist ein Frauenkenner. Auch Dwayne und Dee Dee sind an Bord. Dee Dee versucht Kate eine Liebeserklärung zu machen, die ihm aber nicht gelingt. Um es unauffälliger zu gestalten, bittet er Dwayne sich mit Kim zu verabreden. Wenn einem von ihnen ein Date gelingt, gewinnt er das Skateboard des anderen.

