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K3

Wachsfiguren außer Rand und Band

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 40vom 14.01.2026
Wachsfiguren außer Rand und Band

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K3

Folge 40: Wachsfiguren außer Rand und Band

12 Min.Folge vom 14.01.2026

K3 bekommt von einem Fan Armreifen eines Maya-Sonnengotts geschenkt, bevor es für sie direkt weiter nach London in England geht. Dort sollen die Mädchen in einem Museum auftreten, in dem ihre eigenen Wachsfiguren zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert werden. Während der Probe stellen sie allerdings fest, dass die Figuren verschwunden sind. Anscheinend sind die K3-Wachskopien zum Leben erwacht! Die Mädchen hatten den Figuren ihre mystischen Maya-Armreifen umgelegt, wodurch sie quicklebendig wurden. Doch nun stellen die Kopien allerlei Unsinn an. Kann K3 den Zauber rückgängig machen und es trotzdem noch rechtzeitig zum Konzert schaffen?

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