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Kärnten heute
Folge 1089: Kärnten heute vom 16.04.2026
19 Min.Folge vom 16.04.2026
Reform: Landesregierung reduziert Abteilungen | Afritz setzt auf Drohnen gegen Wildbach-Gefahren | Vorschau: Ein Ort am Wort | Meldungen | Westrich Ausstellung in der „Galerie M“ | Wachtelbauer aus dem Lavanttal
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