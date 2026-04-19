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Kärnten heute
Folge 1092: Kärnten heute vom 19.04.2026
12 Min.Folge vom 19.04.2026
Heftige Unwetter in Teilen Kärntens | Kärntner Gastronomie kämpft mit Nachfolgeproblem | Ferlacher Bankräuber gefasst | Meldungen | Remis im letzten Spiel: Ferlach sichert Viertelfinalplatz | Dabei
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