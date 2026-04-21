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Kärnten heute
Folge 1094: Kärnten heute vom 21.04.2026
17 Min.Folge vom 21.04.2026
Ausbau der B 317 ab 2032 beschlossen | Rückblick: Ein Ort am Wort | Reformpartnerschaft: Politik setzt Gespräche fort | Meldungen | Hilfe für traumatisierte Hunde in Völkermarkt | Neues von Gestern: Feuerwehrübung bei Hochosterwitz
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