ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 09.03.2025
6 Min.Folge vom 09.03.2025

Twiki und Twini besuchen einen Bauernhof. Dort lernen sie die verschiedensten Tiere kennen. Als plötzlich ein riesiges Huhn auftaucht, bekommen es die zwei jedoch mit der Angst zu tun. Aber bei näherem Hinsehen ist der große Vogel gar nicht so fürchterlich. Bildquelle: ORF/Dandelooo

ORF Kids
