Kiwi Staffel 1
Folge 5: Kiwi: Hallo, kleines Schaf
6 Min.Folge vom 13.05.2025
Mit ihrem neuen, selbstgebauten Auto unternehmen die Kiwis eine rasante Spritztour. Unterwegs nehmen sie ein kleines Schaf mit, das per Anhalter unterwegs ist. Ob ihr fahrbarer Untersatz wirklich so viele Personen befördern kann? Bildquelle: ORF/Dandelooo/
Altersfreigabe:
0