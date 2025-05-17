Kiwi Staffel 1
Folge 14: Kiwi: Twiki ist krank
6 Min.Folge vom 17.05.2025
Twiki geht es gar nicht gut, er ist krank. Zum Glück ist Twini für ihn da. Er steckt seinen Freund gleich ins Bett und kümmert sich fürsorglich um seinen Patienten. Bei dieser guten Betreuung ist Twiki auch gleich wieder auf den Beinen. Bildquelle: ORF/Dandelooo/
