Kiwi Staffel 1
Folge 7: Kiwi: Der Riese
6 Min.Folge vom 14.05.2025
Twini und Twiki haben Lust auf Äpfel. Leider sind sie selbst zu klein, um an die Früchte hoch oben im Baum zu gelangen. Als ein Riese vorbeikommt, der ihnen helfen könnte, lachen ihn die frechen Kiwis aber nur aus. Ob sie noch an ihre Äpfel kommen werden? Bildquelle: ORF/Dandelooo/
