Kiwi Staffel 1
Folge 11: Kiwi: Die Drachenbabys
6 Min.Folge vom 16.05.2025
Twiki hat es erwischt. Er hat sich Hals über Kopf in eine Prinzessin verliebt. Doch diese ist in einer Burg eingesperrt und wird von einem feuerspeienden Drachen bewacht. Twiki und sein Freund Twini müssen nun einen Weg finden, um das furchterregende Wesen zu besänftigen und die Prinzessin zu befreien. Bildquelle: ORF/Dandelooo/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kiwi Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0