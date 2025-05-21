Kiwi Staffel 1
Folge 20: Kiwi: Erdbeerkuchen
6 Min.Folge vom 21.05.2025
Twini und Twiki wollen einen Kuchen backen. Doch ein vorwitziger Pinguin leiht sich all jene Zutaten von seinen Nachbarn, die die Kiwis eigentlich selbst für ihr Backwerk bräuchten. Ob die Kiwis noch ein Stück Kuchen in ihre Schnäbel kriegen werden? Bildquelle: ORF/Dandelooo/
