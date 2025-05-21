Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kiwi Staffel 1

Kiwi: Erdbeerkuchen

ORF KidsStaffel 1Folge 20vom 21.05.2025
Kiwi: Erdbeerkuchen

Kiwi: ErdbeerkuchenJetzt kostenlos streamen

Kiwi Staffel 1

Folge 20: Kiwi: Erdbeerkuchen

6 Min.Folge vom 21.05.2025

Twini und Twiki wollen einen Kuchen backen. Doch ein vorwitziger Pinguin leiht sich all jene Zutaten von seinen Nachbarn, die die Kiwis eigentlich selbst für ihr Backwerk bräuchten. Ob die Kiwis noch ein Stück Kuchen in ihre Schnäbel kriegen werden? Bildquelle: ORF/Dandelooo/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kiwi Staffel 1
ORF Kids
Kiwi Staffel 1

Kiwi Staffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen