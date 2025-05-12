Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 12.05.2025
6 Min.Folge vom 12.05.2025

Auf einem Angelausflug können Twiki und Twini zwar keinen Fisch fangen, aber sie ziehen eine geheimnisvolle Flaschenpost an Land. Sie enthält eine Karte, die wohl einst einem Piraten gehört hat. So machen sich die Kiwis auf eine abenteuerliche Schatzsuche. Bildquelle: ORF/Dandelooo/

