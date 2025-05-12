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Kiwi Staffel 1

Kiwi: Ein köstlicher Kuchen

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 12.05.2025
Kiwi: Ein köstlicher Kuchen

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Kiwi Staffel 1

Folge 3: Kiwi: Ein köstlicher Kuchen

6 Min.Folge vom 12.05.2025

Heute steht für Twini und Twiki ein Restaurantbesuch an. Doch der freche Kellner isst alle Leckereien, die die zwei bestellen, selbst auf. Nun müssen sich die hungrigen Kiwis etwas einfallen lassen, um zumindest ein Stück eines köstlichen Kuchens in die Schnäbel zu bekommen. Bildquelle: ORF/Dandelooo/

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