Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kiwi Staffel 1

Kiwi: Der traurige Clown

ORF KidsStaffel 1Folge 15vom 19.05.2025
Kiwi: Der traurige Clown

Kiwi: Der traurige ClownJetzt kostenlos streamen

Kiwi Staffel 1

Folge 15: Kiwi: Der traurige Clown

6 Min.Folge vom 19.05.2025

Ein Zirkus ist in der Stadt! Twiki und Twini können es kaum erwarten, hinzugehen. Doch der sonst so lustige Zirkusclown ist tieftraurig. Mit ihrem Schabernack setzen die Kiwivögel alles daran, den Clown wieder zum Lachen zu bringen. Bildquelle: ORF/Dandelooo/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kiwi Staffel 1
ORF Kids
Kiwi Staffel 1

Kiwi Staffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen