Kiwi Staffel 1
Folge 18: Kiwi: Ein freundlicher Wal
6 Min.Folge vom 20.05.2025
Twiki und Twini machen einen Bootsausflug. Doch sie rammen einen Eisberg und erleiden Schiffbruch. Zum Glück eilt ihnen ein freundlicher Wal zu Hilfe, um sie aus dem Schlamassel zu befreien. Bildquelle: ORF/Dandelooo/
