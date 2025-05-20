Kiwi Staffel 1
Folge 17: Kiwi: Die Einladung
6 Min.Folge vom 20.05.2025
Der Postler hat Twini und Twiki eine Einladung ins Theater gebracht. Zu diesem Anlass wollen sich die zwei besonders schick herausputzen. Mit Krawatte, Fliege und Zylinder geht es schließlich ins Theater, wo ein Zauberer eine besonders spektakuläre Show abliefert. Bildquelle: ORF/Dandelooo/
Kiwi Staffel 1
