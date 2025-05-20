Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 17vom 20.05.2025
6 Min.Folge vom 20.05.2025

Der Postler hat Twini und Twiki eine Einladung ins Theater gebracht. Zu diesem Anlass wollen sich die zwei besonders schick herausputzen. Mit Krawatte, Fliege und Zylinder geht es schließlich ins Theater, wo ein Zauberer eine besonders spektakuläre Show abliefert. Bildquelle: ORF/Dandelooo/

