Klinik am Südring

Gefährliche Drehungen

SAT.1Staffel 1Folge 161
Gefährliche Drehungen

Gefährliche DrehungenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 161: Gefährliche Drehungen

45 Min.Ab 12

Eine aufreizend gekleidete Dame wird mit Verdacht auf einem Herzgefäßkrampf in die Notaufnahme eingeliefert. Als sie dann auch noch Blut spuckt, kommen den Ärzten jedoch Zweifel. Hat ihre ungewöhnliche Kleidung vielleicht mit den Symptomen zu tun? - Eine Gruppe Jugendlicher bringt ihren Freund in die Klinik, weil er unter Verwirrung und Erbrechen leidet. Seine Mutter vermutet, dass seine Freunde ihm Drogen verabreicht haben.

