Klinik am Südring
Folge 208: Alles für die Liebe
45 Min.Ab 12
Zoe bringt Freundin Julia in die Klinik, die Blut erbrochen hat. Der Arzt stellt bei der jungen Frau zudem Verbrennungen und weiße Flecken am Körper fest. Zudem wird eine Schwangere behandelt, die versehentlich einen Kronkorken verschluckt hat. In der Klinik sorgt sie für eine große Überraschung! Außerdem: Ein Mädchen spuckt Blut, nachdem sie im Turnunterricht gestürzt ist. Eine innere Verletzung wird vermutet - doch dann stoßen die Spezis auf eine ganz andere Ursache.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1