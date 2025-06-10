Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 210: Kroko-Power

45 Min.Ab 12

Reptil in der Notaufnahme: Ein Alligator hat sich im Gesicht eines Familienvaters festgebissen. Auch sein Sohn ist verletzt. Können die Spezialisten und ein Veterinär das Tier entfernen, bevor es bleibende Schäden anrichtet? - Eine stark übergewichtige Frau wird mit extremen Magenschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert. Ist das kürzlich eingesetzte Magenband die Ursache ihrer Schmerzen?

