Klinik am Südring
Folge 228: Vom Pferd geküsst
22 Min.Ab 12
Ein junger Familienvater wurde durch einen Pferdetritt verletzt und muss geröntgt werden. Mit dem, was die Ärzte auf dem Röntgenbild sehen, haben sie nicht gerechnet. - Bei der Notoperation einer 18-Jährigen kommt es zu schweren Komplikationen. Können die Ärzte die Ursache herausfinden und die junge Frau retten?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1