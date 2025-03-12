Klinik am Südring
Folge 52: Aus der Wand gefallen
45 Min.Folge vom 12.03.2025Ab 12
Ein Patient mit einer Beinverletzung zeigt Anzeichen für einen Herzinfarkt. Eile ist geboten. Doch die Behandlung des Herzinfarkts könnte zu lebensgefährlichen Blutungen der Beinverletzung führen. - Ein Glass Schokocreme trifft eine junge Frau an der Brust und am Fuß und zwingt sie zu einem unangenehmen Geständnis. - Von einem Jungendtreff kommen zwei Kinder in die Klink, die unter schlimmen Magenproblemen leiden. Die Ärzte glauben nicht an einen Zufall.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1