Klinik am Südring

Rebell aus Prinzip

SAT.1Staffel 2Folge 107
Folge 107: Rebell aus Prinzip

45 Min.Ab 12

Eine Teenagerin sucht wegen ihrer verstopften Nase und der daraus resultierenden Atemnot die Pädiatrie auf. Als ihr Vater dazu kommt, reagiert sie kühl und rebellisch. - Zwei Jungs begleiten ihren Onkel nach einem Wasserski-Unfall in die Notaufnahme. Während die beiden sich die Schuld an dem Unfall geben, verschlechtert sich der Zustand ihres Onkels dramatisch. - Eine junge Frau wird wegen Nierenschmerzen und verminderter Harnausscheidung auf der Urologie untersucht.

