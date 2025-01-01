Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Lebensretterin in Gefahr

SAT.1Staffel 2Folge 3
Lebensretterin in Gefahr

Lebensretterin in Gefahr

Klinik am Südring

Folge 3: Lebensretterin in Gefahr

45 Min.Ab 12

Nach einem Busunfall erleidet ein junger Mann einen Herzstillstand und wird von seiner Kollegin reanimiert. Doch als die Ärzte die Ursache für seine Herzprobleme aufdecken, gerät die Lebensretterin selbst in Gefahr. - Ein Mädchen leidet unter häufigem und auffällig starkem Nasenbluten. Doch warum ist sie plötzlich zickig und will sich nicht untersuchen lassen? - Nachdem ihm eine Bowlingkugel auf den Fuß gefallen ist, wird ein Mann auf die Orthopädie überwiesen.

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

