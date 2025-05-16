Klinik am Südring
Folge 12: Keiner da, für Frau Mama
44 Min.Ab 12
Eine Frau kommt mit Sehstörungen in die Klinik, doch kurz darauf verschlechtert sich ihr Zustand dramatisch. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel und vermuten, dass die Frau ihnen etwas verheimlicht. - Ein Schüler ist beim Sportunterricht gestürzt und wird in die Notaufnahme eingeliefert. Er klagt über Kopfschmerzen, obwohl er angeblich nicht auf den Kopf gefallen ist. Versucht der Schüler bloß die anstehende Matheklausur zu schwänzen?
