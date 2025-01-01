Klinik am Südring
Folge 13: Das allererste Mal
44 Min.Ab 12
Ein Jugendlicher bringt seine verletzte Freundin in die Klinik, angeblich hat sie sich beim Fernsehschauen in die Hand geschnitten, doch die Ärzte erkennen bald, dass etwas ganz anderes passiert ist. - Ein Vorschüler soll wegen motorischer Defizite in der Klinik untersucht werden. Die finale Diagnose der Ärzte deckt eine gut gehütetes Familiengeheimnis auf. - Nach einem Unfall im Fitnesscenter hat sich ein Bodybuilder selbst verarztet - mit schweren Folgen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1