Klinik am Südring
Folge 18: Keine Ahnung von Chemie
44 Min.Ab 12
Nach einem Unfall im Chemieunterricht wird ein verletzter Lehrer in die Klinik gebracht. Die Ärzte müssen schnell herausfinden, was für einen Versuch er gemacht. Der Rettungsdienst meldet, dass auch mindesten ein Schüler verletzt wurde ... - Während seines Auftrittes bricht der Klinikclown auf der Kinderstation zusammen. Während die Ärzte um sein Leben kämpfen finden sie heraus, dass auch ein Clown manchmal sehr traurig sein kann ...
