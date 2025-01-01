Klinik am Südring
Folge 15: Schöne Diebin
44 Min.Ab 12
Eine Lehrerin wird nach einem Zusammenstoß mit einer jungen Fahrradfahrerin in die Notaufnahme gebracht. Die Aussagen der Unfallbeteiligten sind gegensätzlich. Wer lügt? - Warum leidet ein Taxifahrer plötzlich an Lähmungen im Fuß? Könnte er sich eine Polio-Infektion eingefangen haben? - Eine hochschwangere Frau verweigert trotz heftiger Wehen und Verdacht auf eine Amnioninfektion die Geburtshilfe. Wird sie auf die Ärzte hören und kann ihr Kind gesund entbunden werden?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1