Klinik am Südring

Verhängnisvolle Schlittenfahrt

SAT.1Staffel 2Folge 5
Verhängnisvolle Schlittenfahrt

Verhängnisvolle SchlittenfahrtJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 5: Verhängnisvolle Schlittenfahrt

45 Min.Ab 12

Vater und Sohn werden nach einem Unfall mit dem Schlitten in die Notaufnahme eingeliefert. Der Vater hat eine schwere Wirbelverletzung davongetragen. Doch der eigentliche Auslöser des Unfalls ist noch besorgniserregender. - Ein Mädchen schützt sich mit einem selbstgebastelten Raumfahrthelm vor hämmernden Kopfschmerzen. Ihre Mutter befürchtet, die Kleine könnte ihre Migräne geerbt haben. Doch der Arzt hegt schnell ernsthafte Zweifel.

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

