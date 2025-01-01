Verhängnisvolle SchlittenfahrtJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 5: Verhängnisvolle Schlittenfahrt
45 Min.Ab 12
Vater und Sohn werden nach einem Unfall mit dem Schlitten in die Notaufnahme eingeliefert. Der Vater hat eine schwere Wirbelverletzung davongetragen. Doch der eigentliche Auslöser des Unfalls ist noch besorgniserregender. - Ein Mädchen schützt sich mit einem selbstgebastelten Raumfahrthelm vor hämmernden Kopfschmerzen. Ihre Mutter befürchtet, die Kleine könnte ihre Migräne geerbt haben. Doch der Arzt hegt schnell ernsthafte Zweifel.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
