Klinik am Südring

Nichts bemerkt

SAT.1Staffel 2Folge 14vom 15.05.2025
Folge 14: Nichts bemerkt

45 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 12

Nach einem Leitersturz wird ein Vater in die Notaufnahme eingewiesen. Doch die Behandlung gestaltet sich schwierig, denn er wehrt sich heftig und will schließlich sogar aus der Klinik fliehen. Was hat er zu verbergen? - Außerdem kommt eine schwangere Frau in die Klinik, die trotz heftiger Schmerzen jegliche Medikation verweigert. Sie hat Sorge, dass sie damit ihrem Kind schadet. Auch die notwendige OP will sie nicht. Kann sie überzeugt werden, sich operieren zu lassen?

SAT.1
