SAT.1Staffel 2Folge 108vom 17.06.2025
Folge 108: Schlechtes Karma

45 Min.Folge vom 17.06.2025Ab 12

Ein Spendensammler wird überfallen und mit einer Stichverletzung in die Notaufnahme gebracht. Doch damit nicht genug: Bei der Behandlung entdecken die Ärzte Auffälligkeiten in seinem Darm. - Eine Kellnerin auf Rollschuhen stürzt während der Arbeit und knickt mit ihrem rechten Fuß um. Nun befürchtet sie, die Aufnahmeprüfungen zum Sportstudium zu verpassen. - Und: Ein Mann stürzt die Stufen eines Buses herunter und wird mit Gesichtsverletzungen in die Notaufnahme gebracht.

SAT.1
