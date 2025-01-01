Klinik am Südring
Folge 113: Geheimagent wider Willen
45 Min.Ab 12
Auf dem Weg zu einer Motto-Party fährt ein Fahrer versehentlich seine Freundin an. - Eine Frau von größerer Statur leidet an ständig wiederkehrenden Harnwegsinfekten. Doch als die Ärzte sie stationär aufnehmen wollen, wehrt sie sich vehement. - Einem Schüler wird vor der Notaufnahme ein Pfeil in den Hintern geschossen. Bei der Versorgung des Patienten fällt auf, dass er eine Windel trägt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1