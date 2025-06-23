Klinik am Südring
Folge 116: Verirrte Schmerzen
45 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12
Ein junger Mann klagt während der Behandlung seiner Schwester über Schwindel und schläft plötzlich ein. Können die Ärzte das Rätsel um die Gesundheit des Mannes lösen? - Vom Notarzt wird eine stark blutende Schwangere auf die Gynäkologie gebracht. Der Ultraschall zeigt eine Schwangerschaftskomplikation ... - Nach einem Sturz beim Fußballtraining muss der Coach ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt bekommen. Die Ärzte raten ihm, das Training endlich an den Nagel zu hängen.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1