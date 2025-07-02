Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 121vom 02.07.2025
45 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 12

Ein älterer Mann wird mit einer Kopfverletzung und einer Sprachstörung in die Klinik eingewiesen. Wurde die Sprachstörung durch die Kopfverletzung ausgelöst? - Ein Jugendlicher stürzt innerhalb weniger Wochen zweimal auf den selben Arm - dann knickt er in der Klinik erneut mit dem Fuß um. Steckt hinter dem ständigen Stolpern des Jungen eine neurologische Erkrankung? - Eine übergewichtige Frau ist beim Nordic Walking mit Atemnot und Stechen in der Brust zusammengeklappt.

SAT.1
