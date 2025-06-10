Klinik am Südring
Folge 123: Aufgegabelt
45 Min.Ab 12
Eine Metzgereifachverkäuferin wird in die Notaufnahme geliefert, weil sie sich durch einen Unfall den Rücken an einer Fleischgabel aufgespießt hat. Doch ihre Schilderung des Unfallhergangs ist sehr fragwürdig. - Das Gynäkologie-Team kümmert sich um eine junge Frau, die nach der Schule starke Unterleibsschmerzen hat. Die Ärzte entdecken eine seltene Anomalie. - Ein Mann muss sich während eines Dates übergeben und kommt in Begleitung seiner neuen Freundin in die Klinik.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
