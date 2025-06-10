Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 2Folge 131
Folge 131: Einkaufswagenrodeo

44 Min.Ab 12

Bei einem Einkaufswagenrennen hat sich ein Teenager verletzt, der über Unterleibsschmerzen klagt. Wie schwer ist er wirklich verletzt? - Ein Mann wird nach einem Wohnungsbrand auf die Intensivstation gebracht. Steckt reine Unachtsamkeit hinter dem Brand? - Eine Frau kommt zur Untersuchung auf die Internistische Station, da sie sich kränklich und schwach fühlt. Hat die bevorstehende Hochzeit etwas mit ihrem Zustand zu tun?

