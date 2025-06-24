Klinik am Südring
Folge 132: Der letzte Grillkönig
45 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12
Nach einem Auffahrunfall kämpfen die Ärzte um das Leben eines ihrer Patienten. Für seine Ehefrau ist das eine doppelte Belastung, denn alles weist darauf hin, dass ihr Mann den Unfall absichtlich herbeigeführt hat. - Auf der Intensivstation müssen die Ärzte eine Patientin behandeln, die mit ihrem fast dreisten Verhalten vor allem ihre eigenen Angehörigen verletzt. - Eine Mutter wird wegen eines gebrochenen Wirbels, der operiert werden muss, aufgenommen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1