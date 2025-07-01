Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 133vom 01.07.2025
Folge 133: Sprayer in Not

45 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 12

Vor der Klinik wird ein verletzter Jugendlicher abgelegt. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn die Ärzte haben keine Informationen zum Unfallhergang. - Eine junge Frau wird nach dem Urlaub mit ihrem neuen Freund in die Klinik am Südring gebracht. Die Stimmung zwischen dem Paar ist am Tiefpunkt, darüber hinaus ist das Gesicht der jungen Frau mit Furunkeln übersät. - Bei der Beladung eines Transporters fällt der Tochter eines Heizungsbauers ein Heizkörper auf den Fuß ...

SAT.1
