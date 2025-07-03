Klinik am Südring
Folge 135: Das Lippenbekenntnis
45 Min.Folge vom 03.07.2025Ab 12
Eine Frau kommt in die Notaufnahme, weil ihre Lippen bis zur Unkenntlichkeit angeschwollen sind. Angeblich ist das die allergische Reaktion auf einen Wespenstich. - Ein Mädchen wird von ihrer Mutter wegen einem heftigen Psoriasisschub in die Klinik gebracht. Während der Behandlung spricht das Mädchen kein Wort, was die Ärzte unter psychischem Druck verbuchen. - Ein Familienvater hat nach einem tragischen Unfall seinen Unterarm verloren und kommt mit der Situation nicht klar!
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
