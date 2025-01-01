Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Eine atemberaubende Idee

SAT.1Staffel 2Folge 138
Eine atemberaubende Idee

Eine atemberaubende IdeeJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 138: Eine atemberaubende Idee

45 Min.Ab 12

Ein junger Asthmatiker kommt mit Stirnwunde in die Klinik und wird entsprechend behandelt. Als er plötzlich Blut hustet und einen Erstickungsanfall erleidet, ist der Arzt alarmiert. - Ein älterer Witwer ist wegen heftiger Rückenschmerzen in der Klinik. Angeblich ist er nur vom Sofa gerutscht, doch sagt der Patient die Wahrheit? - Eine junge Mutter stürzt im Kino und beginnt, zu halluzinieren. Doch warum kommen noch weitere Kinogäste in die Klinik?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen