Klinik am Südring
Folge 139: Saufen statt laufen
45 Min.Folge vom 11.07.2025Ab 12
Die Schnittwunde eines Patienten hört nicht auf zu bluten. Plötzlich verschlechtert sich auch der Zustand seines Kumpels. Gibt es einen Zusammenhang? Und: Ist der Freund einer Patientin Schuld an ihren häufigen Harnwegsinfekten, die sie in die Klinik gebracht haben? Außerdem: In der Nacht taucht ein kleines Mädchen in der Klinik auf. Niemand weiß, wo es herkommt, doch es scheint gesundheitliche Probleme zu haben ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1