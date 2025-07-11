Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 139vom 11.07.2025
45 Min.Folge vom 11.07.2025Ab 12

Die Schnittwunde eines Patienten hört nicht auf zu bluten. Plötzlich verschlechtert sich auch der Zustand seines Kumpels. Gibt es einen Zusammenhang? Und: Ist der Freund einer Patientin Schuld an ihren häufigen Harnwegsinfekten, die sie in die Klinik gebracht haben? Außerdem: In der Nacht taucht ein kleines Mädchen in der Klinik auf. Niemand weiß, wo es herkommt, doch es scheint gesundheitliche Probleme zu haben ...

SAT.1
